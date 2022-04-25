NATO, Finlandiya savaş gemileri ile tatbikat gerçekleştirecek
NATO'ya bağlı savaş gemileri, Finlandiya ile ortak tatbikat düzenlemek için Finlandiya'ya geldi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya yönelik çalışmaları devam ederken, Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken askeri bir adım geldi.
NATO'ya bağlı üç savaş gemisi, Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku limanına geldi.
MAYIN TARAMA TATBİKATI
Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Letonya donanmasına ait mayın tarama gemisi LVNS Virsaitis, Estonya donanmasına ait ENS Sakala ve Hollanda donanmasına ait mayın tarama gemisi HNLMS Schiedam, Finlandiya donanmasına ait 2 mayın tarama gemisi ile tatbikat gerçekleştirmek için Turku limanına konuşlandılar.
'FİN GEMİLERİNİN NATO'DA YER ALMAYA HAZIRLANACAĞI' DETAYI
Açıklamada, 28 Nisan'da başlaması planlanan iki günlük tatbikatta Fin savaş gemilerinin 2022'de "NATO müdahale güçlerinde yer almaya hazırlanacağı ve mayına karşı önlemlerde çok uluslu bir çerçevede çalışmaya" odaklanacağı belirtildi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 13 Nisan'da ülkesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde NATO'ya katılıp katılmama konusunda bir karar alacağını söylemişti.
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