'NATO müttefiki Türkiye' davet edilmemişti: Zirvenin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sırasındaki önemli vaatlerinden biri olan Demokrasi Zirvesini düzenlemeye hazırlanıyor.

100'den fazla ülkenin davet edileceği türünün ilk örneği olacak zirve dünya genelindeki demokrasiden uzaklaşmanın ve insan haklarıyla özgürlüklerin aşınmasının durdurulmasına katkıda bulunmak için yapılacak.

Fakat hak savunucuları, video konferans yöntemiyle yapılacak etkinliğin içlerinde otoriter eğilimlere sahip olmakla suçlanan liderlerin bulunduğu davetli dünya liderlerini anlamlı bir eylem gerçekleştirmeye sevk edip edemeyeceğini sorguluyorlar.

İnsan hakları ve demokrasi alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Freedom House örgütünün başkan yardımcısı Annie Boyajian, "Eğer zirve diğer toplantılardan daha farklı olacaksa, ABD'nin de içinde olduğu her bir katılımcının demokrasi ve hak meseleleri konusundaki anlamlı taahhütleri gelecek yıl gerçekleştirmesi gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD hükümetinin yetkilileri, Aralık'ta yapılacak etkinliğin demokrasi konusundaki uzun bir tartışmanın sadece "başlangıcı" olacağını belirterek, katılımcı ülkelerin gelecek yıl yapılması planlanan bir sonraki zirveye katılabilmeleri için vadettikleri reformları gerçekleştirmelerinin gerekeceğini ifade etti.

9-10 Aralık'ta düzenlenecek Demokrasi Zirvesi, Biden'ın Şubat'ta açıkladığı vaadini konusunda bir sınav niteliği taşıyacak. Biden, kendi yönetimi sırasında Çin ve Rusya'nın öncülüğündeki otoriter güçleri sindirmek için ABD'nin küresel liderliğe geri döneceğini iddia etmekteydi.

Politico'nun yayımladığı ve konuya yakın bir kaynağın doğruladığı geçici katılımcı listesinde Fransa ve İsveç gibi yerleşik demokrasiye sahip ülkelerin yanında aktivistlere göre demokrasisi tehlikede olan Filipinler ve Polonya gibi ülkeler de var. ABD'nin Asya'daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore listede yer bulurken, Tayland ve Vietnam listede yer almadı.

