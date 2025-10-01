Nepal'de kutsal tören: 2 yaşındaki kız çocuğu 'tanrıça' ilan edildi

Salı günü Dashain bayramının sekizinci gününde gerçekleşen törende, Aryatara Shakya ailesi tarafından evinden alınarak Katmandu sokaklarında taşındı.

Ailesi, dostları ve yüzlerce inançlı insanın katıldığı kortej sonunda küçük kız Kumari tapınağına yerleşti. Artık yıllar boyunca “tanrıça” sıfatıyla burada yaşayacak.

Kumari adayları yalnızca Katmandu Vadisi’nin yerli halkı Newar topluluğunun Shakya klanından seçiliyor.

2 ile 4 yaş arasında olan bu kızların kusursuz cilde, göze, dişlere ve saça sahip olması gerekiyor. Ayrıca karanlıktan korkmamaları bir başka şart.

Kumari geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor ve kız çocukları ergenliğe girdiklerinde “ölümlü” kabul edilerek görevden ayrılıyor. Aryatara, 2017’den beri görev yapan ve bugün 11 yaşında olan Trishna Shakya’nın yerine geçti.

HALKTAN BÜYÜK İLGİ

Katmandu sokaklarını dolduran inançlılar, Aryatara’nın ayaklarına dokunarak saygılarını sundu, çiçekler ve hediyeler verdi.

Küçük tanrıçanın, perşembe günü ülkenin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere binlerce kişiyi kutsaması bekleniyor.

Aryatara’nın babası Ananta Shakya, “Dün sadece kızımızdı, bugün tanrıça oldu” dedi. Annesinin hamileyken gördüğü rüyada kızını bir tanrıça olarak görmesinin, seçimden önce bir işaret olduğunu aktardı.

ZORLU BİR YAŞAM

Kumari seçilen kızlar, toplum içinde yüksek bir statü kazanırken aynı zamanda izole bir yaşam sürüyor. Dışarı yalnızca festival günlerinde çıkabiliyor, günlük yaşamdan uzak büyüyorlar. Bu nedenle “emekli Kumari”lerin sıradan hayata uyum sağlamakta güçlük çektiği biliniyor.

Efsanelere göre eski Kumari ile evlenen erkeklerin genç yaşta öleceğine inanıldığı için çoğu hiç evlenmiyor.

Ancak son yıllarda bazı geleneklerde esneme yaşandı: Kumari’ler özel öğretmenlerden ders alabiliyor, hatta tapınak sarayında televizyon izleyebiliyor.

Devlet, görevlerini tamamlayan Kumari’lere küçük bir emeklilik maaşı da bağlıyor.