Netanyahu, askerleri ziyaret etti: 'Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?'
İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti. Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor" dedi.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti.
İsrail Başbakanı, ziyarete dair sosyal medya platformu X'ten bir video paylaştı.
"YENİ AŞAMA GELİYOR"
Videoda Netanyahu’nun askerlere yaptığı konuşmada “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” ifadesini kullandığı görüldü.
Askerler Netanyahu'ya başlarını sallayarak yanıt verdi.
?? ??????? ???? ????? ???, ??? ?????. ????? ??????.— Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) October 14, 2023
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Netanyahu, X’teki mesajına “Gazze Şeridi’ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız” notunu düştü.
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