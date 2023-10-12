Ünlü İsrailli yazar Harari'den Netanyahu'ya suçlama: 'Bedelini ödüyor'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:10

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:13

"Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi" isimli kitabının yazarı İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari, Hamas saldırısının olası sonuçlarına ilişkin konuştu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Harari, saldırının şiddet düzeyinin ve sonrasındaki İsrail misillemesinin nesilleri etkileyecek sonuçları olabileceğini kaydetti.

Harari, saldırıdaki istihbarat başarısızlığı ile Netanyahu'nun politikaları arasında bağlantı olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun politikalarını eleştiren Harari, "Çok açık olan İsrail halkının yıllardır devam eden kötü siyasetin faturasını ödediğidir" ifadesinde bulundu.

Yaşananların sorumlusu olarak Netanyahu'yu gördüğünü belirten Harari, "Netanyahu, bir yandan Filistinle yapılabilecek herhangi bir barış girişimini göz ardı ederken, diğer tarafta, ulusu kutuplaştırarak bir siyasi kariyer inşa etti. Sistematik olarak da devlet kurumlarına saldırdı. Biz şu anda bunun bedelini ödüyoruz. Bu dünyadaki tüm demokrasiler için bir derstir. Buradaki ders, güçlü popülist liderlerin ulusları kendi siyasi kariyerleri için bölmesine izin verilmemesi gerektiğidir" dedi.