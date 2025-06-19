Netanyahu'dan Hamaney mesajı: Tüm seçenekler masada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın balistik füze saldırısıyla hedef olan Be’er Şeva’daki Soroka Tıp Merkezi’ni ziyaretinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik bir saldırıyı dışlamadığını açıkça belirtti:

“Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada. Bu konuları basında konuşmak en doğrusu değil.”

TRUMP KENDİ ÇIKARINA GÖRE KARAR VERİR”

Netanyahu, ABD’nin çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacağı sorusuna ise “Bu, Başkan Trump’ın vereceği bir karardır. O, Amerika için en iyisini yapar; ben de İsrail için” yanıtını verdi.

Netanyahu, Trump’ın stratejik akla sahip olduğunu belirterek, “Oyunun kurallarını biliyor” ifadesini kullandı.

İsrail’in askeri kapasitesine güvendiğini ve gerekirse operasyonu tek başına da tamamlayabileceklerini söyleyen Netanyahu,

“Bu operasyonun sonunda İsrail’e yönelik ne nükleer bir tehdit kalacak, ne de balistik füze tehdidi.”

“HEPİMİZ BEDEL ÖDÜYORUZ, BUNA AİLEM DE DAHİL”

Netanyahu ayrıca, ailece kişisel bedel ödediklerini dile getirdi:

“Bu savaşın bir bedeli var. Herkes gibi biz de ödüyoruz. Oğlum nişanlısıyla yapacağı düğünü iptal etti.”