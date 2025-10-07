Netanyahu’dan İran iddiası: New York’u hedef alabilecek füzeler geliştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li sunucu Ben Shapiro’ya verdiği röportajda İran’ın geliştirdiği füzelere ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

“İran şu anda 8 bin kilometre menzilli füzeler üzerinde çalışıyor. Buna 3 bin kilometre daha eklendiğinde ABD’nin doğu kıyısına ulaşabilirler” diyen Netanyahu, Tahran yönetiminin “irrasyonel ve tehlikeli” olduğunu savundu.

“Bu, büyük bir tehdit. ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları atan bu insanların nükleer silahlarının menziline girmek istemezsiniz” ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail’in bu tehdidi “uzakta tutmakta büyük bir rol oynadığını” söyledi.

“ABD İLE GELİŞTİRİLEN SİLAHLARIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK”

İsrail Başbakanı, ülkesinin ABD ile yaptığı savunma işbirliğine de değindi. Netanyahu, İsrail’in hem savunma hem saldırı sistemlerinde dünyada eşi görülmemiş teknolojiler geliştirdiğini belirtti.

“Dünyanın en ileri silah sistemleri İsrail’de geliştiriliyor ve Amerika ile paylaşılıyor” diyen Netanyahu, İsrail istihbaratının ABD vatandaşlarını da koruduğunu öne sürdü.

Netanyahu, “Biz, IŞİD’in uçakları düşürmesini ve birçok terör saldırısını önledik” ifadelerini kullandı.

“GAZZE SAVAŞINDA SONA YAKLAŞTIK”

Netanyahu, Gazze’ye yönelik devam eden saldırılar hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Savaşın sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum, ama oraya henüz varmadık” diyen Netanyahu, kalıcı ateşkesin Hamas yönetimi sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.

İki yıl önceki 7 Ekim saldırılarını hatırlatan İsrail Başbakanı, “Holokost’tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en büyük vahşet yaşandı. Herkes İsrail’in çökeceğini düşündü. İki yıl sonra İran eksenini ve vekil güçlerini ezdik” dedi.

“Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olarak yeniden doğduk” diyen Netanyahu, saldırıların 46 rehinenin serbest bırakılması ve Hamas yönetiminin sona ermesiyle tamamlanacağını belirtti.