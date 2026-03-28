Netanyahu'ya anketlerde büyük şok: 'Hükümete güven düşük...'

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haftalık ankete göre, İsraillilerin yüzde 60’ı İran’a karşı savaşın devam etmesini destekliyor. Bu oran, iktidardaki sağ koalisyon seçmenleri arasında yüzde 85’e kadar çıkıyor.

Buna karşılık yüzde 29’luk kesim savaşın derhal sona ermesini isterken, yüzde 11’i kararsız olduğunu belirtti.

Lübnan cephesine ilişkin soruda ise İsraillilerin yüzde 67’si savaşın sürmesinden yana görüş bildirirken, yüzde 22’si sona erdirilmesini savundu.

NETANYAHU DÜŞÜK NOT ALDI

Anket sonuçlarına göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 10 üzerinden 7,3, Mossad Başkanı David Barnea ise 7,1 puan aldı.

Başbakan Netanyahu’nun puanı 5,6’da kalırken, Savunma Bakanı Israel Katz 5, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 3 puan alabildi.

Katılımcıların yüzde 52’si İran’daki rejimin devrilmesini 'başarı' olarak görürken, yüzde 49’u zenginleştirilmiş uranyumun yok edilmesi ya da ele geçirilmesini yeterli saydı.

Yüzde 42’lik kesim İran’ın silah ve füze programına ağır darbe vurulmasını başarı olarak değerlendirirken, yalnızca yüzde 6’sı Hürmüz Boğazı’nın açılmasını yeterli gördü. Yüzde 10 ise görüş belirtmedi.

"SONUÇLAR ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Kanal 12’ye konuşan Netanyahu’ya yakın bir siyasi kaynak, anket sonuçlarının başbakanı ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun halkın hükümetin İran politikasına ve savaşın başarısına ikna olmadığını gösterdiğini belirtti.

Eski Başbakan ve muhtemel seçim rakibi Naftali Bennett de sonuçları fırsata çevirerek Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi.

Bennett, “Netanyahu bir şeyi başlatmayı biliyor ama bitirmeyi bilmiyor” diyerek, hükümetin savaş hedeflerini net şekilde belirlediğini, ancak bu hedeflere ulaşılamazsa hiçbir şeyin değişmeyeceğini savundu.

"ZAFER İLAN ETTİ FAKAT..."

Bennett, Netanyahu’nun Gazze’de defalarca zafer ilan ettiğini ancak Hamas’ın hâlâ güçlü olduğunu belirterek, “Onlar güçlenirken biz insani yardım gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hizbullah cephesine ilişkin ise İsrail’in kuzeyinde durumun hâlâ istikrarsız olduğunu, örgütün yeniden toparlandığını ve İsrail’in günlük roket saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

BUGÜN SEÇİM YAPILSA

Ankete göre, bugün seçim yapılması halinde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oyları bariz şekilde düşüyor.

Bu sonuçlar, bölgede çatışmaların hız kesmeden sürdüğü bir dönemde geldi. İran ve müttefikleri İsrail ve bölgedeki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail de onlarca noktayı vurmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise savaşın 2 ila 4 hafta sürebileceğini belirtirken, ABD’nin bölgeye askeri yığınağını artırdığı ve ek birlikler gönderdiği bildirildi.