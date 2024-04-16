Netanyahu'yu 'Nazi çılgını' olarak niteledi: Üçüncü dünya savaşına götürebilir

Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:26

Güncelleme: 16.04.2024 - 13:26

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyaya kaos ve şiddeti Siyonist sağın empoze etttiği belirterek bunu ABD'nin desteğiyle yaptıklarını vurguladı.

Maduro konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

"Kaosu kim dayatıyor, şiddeti kim dayatıyor, dünyadaki oyunun kurallarını kim çiğniyor, uluslararası hukuku kim kitlesel olarak ihlal ediyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Siyonist sağ, neo-faşist sağ."

Sputnik'in aktardığına göre, Maduro, 'Rusya'da Crocus City Hall'e düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı ve Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları'nın üyelerinin ölümüne neden olan bombalı saldırı gibi son olayların arkasında bu ideolojilere sempati duyan kişi ve grupların olduğunu' söyledi.

Moskova'daki terör saldırısını da değerlendiren Maduro, "Kim yaptı? Suçun işlendiği sırada Ukrayna ve ABD'de tutulan bazı fanatikler terör saldırısını kınamadı, Avrupa da kınamadı. Bunun yerine suçu örtbas etmek için IŞİD teröristi olduklarına dair kendi senaryolarını ortaya attılar" cümlelerini altını çizdi.

"ABD ÜLKEYİ İŞGAL EDERDİ"

İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğinin saldıraya uğraması hadisesine de değinen Maduro, ABD'nin herhangi bir ülkedeki elçiliklerinden birinin saldırıya uğraması halinde o ülkeyi işgal edeceğine dikkat çekerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Dünyadaki herhangi bir ülke, herhangi bir ülkedeki herhangi bir Batılı gücün büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna saldırsa ne olurdu? Bu ülkeler ne yapardı? Bir ülke başkentteki bir büyükelçiliğe saldırsa ve o büyükelçilikteki tüm personelini öldürse Amerika Birleşik Devletleri ne yapardı? O ülkeyi işgal ederdi."

Maduro, diplomasi ve rasyonalitenin hakim olması ve Ortadoğu'daki çatışmanın tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

Maduro, "Benyamin Netanyahu'nun Nazi çılgınlığının bir sonucu olarak çatışmanın tırmanması bizi üçüncü bir dünya savaşına götürebilir ve Venezuela barışı ve gerçeği savunuyor" dedi.