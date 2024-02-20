Maduro duyurdu: 'BRICS'e katılıyoruz!'

Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:32
Maduro duyurdu: 'BRICS'e katılıyoruz!'
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Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.

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Demecinde Rusya’nın verdiği mücadeleye de yer veren Maduro, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada Batı'yı yendiğini ve ekonomik olarak da güçlendiğini söylerken şu şekilde konuştu:

“Rusya bugün ekonomik olarak daha güçlü, Rusya bugün savaş alanında kazanıyor, Batı'yı savaş alanında yeniyor. Batı, NATO, Ukrayna'yı savaşa soktu. Ve bu savaş Amerika Birleşik Devletleri için dayanılmaz bir hal aldı.”


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