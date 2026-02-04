Netflix’in 82 milyar dolarlık dev hamlesi çıkmaza girdi: ABD Senatosu’ndan 'tekel' uyarısı!

Dijital yayın platformları arasındaki dengeleri kökten değiştirecek olan 82 milyar dolarlık satın alma planı, ABD Senatosu alt komitesinde tartışılmaya başlandı. BBC’nin haberine göre, Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın alma girişimi, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin yoğun muhalefetiyle karşılaştı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

ABD Adalet Bakanlığı’nın inceleme sürecine aldığı anlaşma; Warner Bros film stüdyolarının yanı sıra HBO ve HBO Max gibi dev varlıkların da Netflix bünyesine geçmesini öngörüyor. Ancak Senato Rekabet Alt Komitesi üyeleri, bu birleşmenin;

Sektördeki rekabeti azaltacağı,

Abonelik fiyatlarında fahiş artışlara yol açacağı,

Sinema salonlarının geleceğini tehlikeye atacağı, yönünde ciddi uyarılarda bulundu.

TED SARANDOS’TAN "UCUZ İÇERİK" SAVUNMASI

Eleştirilerin odağındaki isim olan Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Sarandos, birleşmenin tüketiciler için bir avantaj olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İki şirketin birleşmesi, tüketicilere daha ucuza daha fazla içerik sunacaktır. Hali hazırda HBO Max abonelerinin yüzde 80'i zaten Netflix için de ödeme yapıyor. Ayrıca bu birleşme, ABD'de istihdamı artıracak ve sinema filmleri için 45 günlük geleneksel vizyon süresi taahhüdümüz devam edecek."

CUMHURİYETÇİLERDEN İSTİHDAM UYARISI

Sarandos’un istihdam çıkışına tepki gösteren Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, işgücü piyasasının zarar göreceğini vurguladı. Lee, "Aynı pazardaki iki dev işvereni birleştirmek, kaçınılmaz olarak işgücü piyasasını etkiler ve rekabeti ciddi biçimde zayıflatır," dedi.

SON KARAR ADALET BAKANLIĞI’NDA

Senato’daki bu iki partili muhalefet, anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülse de, satın alma işlemini durdurma veya onaylama yetkisi nihai olarak ABD Adalet Bakanlığı’na ait. Bakanlığın, tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde sunacağı rapor, dijital yayıncılık tarihinin en büyük satın almalarından birinin kaderini belirleyecek.