New York Belediye Başkanı Mamdani’den 50 Cent’e sert yanıt

2026 yılının ilk gününde göreve başladığında şehrin ilk Müslüman ve Hint asıllı belediye başkanı olacak olan Zohran Mamdani, göreve gelir gelmez, şirket vergilerini yüzde 11,5’e çıkarma ve yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan New Yorklulara yüzde 2 sabit vergi getirme planını açıkladı.

Bu adım üst sınıfın tepkisini çekerken, geniş halk kesimlerinden destek topladı. Ancak bu politikalar, rapçi 50 Cent (Curtis James Jackson III)’in de radarına girdi.

Rapçi, Instagram’da paylaştığı yapay zekâ ile üretilmiş bir mezar taşı görseline, 'New York City öldü' notunu düşerek Mamdani’yi hedef aldı. Daha önce de “Bu adam nereden çıktı? Kimin arkadaşı bu?” diyerek, Mamdani’ye 258 bin 750 dolar ve New York’tan tek yönlü bir bilet teklif edeceğini söylemişti.

MAMDANİ'DEN ALAYCI YANIT

Mamdani, MSNBC’de yayınlanan The Beat with Ari Melber programında 50 Cent’in sözlerine esprili bir dille yanıt verdi:

Ne maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay be, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.

Sözlerine mizahi bir tonla devam eden Mamdani, “Vergi politikası konusunda anlaşamıyoruz, ancak tehdit mesajları aldığımda hâlâ ‘Many Men’ şarkısını dinliyorum,” dedi.

Şarkını nakaratında, "Birçok kişi benim için ölümü diliyor. Gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum. Kaderimde olana ulaşmaya çalışıyorum, ama bazıları hayatımı elimden almaya çalışıyor" sözleri yer alıyor.

50 Cent

"ZENGİNLER DAHA FAZLA KATKI YAPMALI"

Yeni belediye başkanı, vergi planının neden gerekli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Yıllık 1 milyon doların üzerinde kazanan yüzde 1’lik kesimin yalnızca yüzde 2 daha fazla vergi ödemesi, tüm New Yorkluların hayatını dönüştürebilecek bir ekonomik planın finansmanını sağlar. Çünkü belediye kurumlarımızın fonları kesildikçe, çöp kutularından kütüphanelere kadar herkes bu eksikliği hissediyor.

'ZENGİN RAPÇİLER' GÖNDERMESİ

Mamdani, politikada eleştirilere dayanıklı olmanın şart olduğunu belirtti:

Bir politikacı olarak, hele ki karşına hiçbir nedeni olmadan seni eleştiren zengin rapçiler çıkıyorsa, kalın bir deriye sahip olmalısın.

Yeni belediye başkanının bu tutumu, New York’un sosyal adalet ve gelir eşitliği politikalarında tarihi bir dönüm noktası olabileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

50 CENT'İN GEÇMİŞ DAVALARI

Ünlü rapçi, geçmişte vergi kaçakçılığı değil, vergi borcu ve gelir beyanı eksikliği nedeniyle ABD Gelir İdaresi (IRS) ile birkaç kez karşı karşıya geldi.

2007–2015 yılları arasında milyonlarca dolar gelir elde etmesine rağmen bazı yıllarda gelir beyanında eksiklik olduğu tespit edildi.

2015’te iflas başvurusu yaparken gelirini olduğundan az gösterdiği iddiasıyla mahkeme incelemesi geçirdi.

O dönem mahkeme kayıtlarında yaklaşık 32 milyon dolar borç ortaya çıkmış, 50 Cent borçlarını yeniden yapılandırarak resmî iflas korumasına girmişti.