New York’taki saldırı planı soruşturması: 'Türkiye’de yakalanıp ABD’ye götürüldü' iddiası

ABD federal makamları, İran destekli Iraklı milis grubu Ketaib Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Muhammed Bakır Saad Davut el-Sadi’nin, New York’taki bir sinagog da dahil olmak üzere ABD’de Yahudi hedeflere saldırı planladığı iddiasıyla suçlandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı ve federal savcılık tarafından açıklanan soruşturma dosyasına göre el-Sadi’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına misilleme amacıyla Avrupa, Kanada ve ABD’de çok sayıda saldırı planının koordinasyonunda rol aldığı öne sürüldü.

NEW YORK VE LOS ANGELES İDDİASI

Soruşturma belgelerinde, el-Sadi’nin New York ve Los Angeles’ta Amerikalıları ve Yahudileri hedef alan saldırılar planladığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca New York’taki bir sinagoga yönelik saldırı hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

ABD makamları, el-Sadi’nin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Ketaib Hizbullah örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu belirtti.

“20’YE YAKIN SALDIRIYLA BAĞLANTILI”

New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton, Al-Saadi’nin Avrupa ve ABD’de yaklaşık 20 saldırı ve saldırı girişimini koordine etmek ya da desteklemekle suçlandığını açıkladı.

Savcılık, el-Sadi hakkında “yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamak” dahil altı ayrı terör suçlaması yöneltildiğini bildirdi.

ABD’li yetkililer, zanlının “ABD topraklarında öldürme girişimlerinde bulunmakla” da suçlandığını kaydetti.

KASIM SÜLEYMANİ İLE YAKIN ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında el-Sadi’nin, 2020 yılında ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile yakın çalıştığı ifade edildi.

Aynı saldırıda öldürülen Ketaib Hizbullah liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendis ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

ABD yönetimi, Ketaib Hizbullah’ı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlarken, örgüt Irak ve Suriye’de ABD askeri noktalarına yönelik saldırılarla suçlanıyor.

TÜRKİYE’DE YAKALANDI İDDİASI

ABD’li yetkililer, el-Sadi’nin yurtdışında Amerikan makamlarının gözetimine alındığını ve daha sonra ABD’ye götürüldüğünü açıkladı.

ABD merkezli ABC News ise el-Sadi’nin Türkiye’de yakalanarak Amerikan makamlarına teslim edildiğini öne sürdü. Ancak konuya ilişkin resmi ayrıntı paylaşılmadı.

el-Sadi’nin Manhattan’daki federal mahkemeye çıkarıldığı ve yargılama süreci tamamlanana kadar tutuklu kalmasına karar verildiği bildirildi.

AVUKATINDAN “TECRİT” TEPKİSİ

el-Sadi’nin avukatı Andre Dalack, suçlamaların içeriğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, müvekkilinin tek kişilik hücrede tutulduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

Dalack, “Şu anda en büyük endişemiz tutulma koşulları. Tek başına tutulmasının hem gereksiz hem de zalimce olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.