Nijerya Devlet Başkanı Buhari: Kiliselere yönelik artan saldırılar kabul edilemez

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:26

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkedeki güvenlik sorunlarına dair değerlendirmede bulundu.

Muhammed Buhari, Ondo eyaletinde bir kiliseye yönelik saldırı ve Kaduna eyaletindeki güvenlik sorunlarını anımsatarak, Nijerya'nın dini özgürlüğe sahip olduğunu ve ülkenin düşmanlarının halkı birbirine düşürmek istediğini belirtti.

Buhari, son zamanlarda artan kilise saldırılarının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, "(Saldırganlara) Onlara izin vermeyeceğiz. Ulusun açıkça planlanmış ve politik olarak motive edilmiş bu saldırılarla dikkati dağılmayacak veya bölünmeyecek" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Buhari, ülkenin birliği ve beraberliği için Müslüman, Hristiyan ve diğer inançlara sahip kişilerin bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizi dini çizgide bölmeye çalışan korkaklara bölünmeyeceğimizi gösterelim. Birbirimizin farklılıklarına saygı gösterirken, paylaştığımız şeylere değer vermeye devam edeceğimizi gösterelim" değerlendirmesinde bulundu.

Buhari ayrıca, eyaletlerde yaşanan şiddet olaylarının faillerinin adalete teslim edileceği sözü vererek, güvenlik ve istihbarat güçlerinin çaba göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Silahlı kişilerin, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlediği saldırıda 40, 19 Haziran'da Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye düzenlediği saldırılarda da 3 kişi ölmüş, 36 kişi kaçırılmıştı.