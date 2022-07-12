Nijerya'da benzin kıtlığına çözüm bulundu: Kıtlık 3 gün içinde bitecek
Nijerya'da devam eden benzin kıtlığına hükûmetin çözüm bulduğu bildirildi.
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, hükûmetin ülkede devam eden benzin kıtlığının tamamen farkında olduğunu belirtti.
Malam Mele Kyari, hükûmetin bu sorunlara karşı çözüm bulduğunu işaret ederek, ülkedeki benzin kıtlığının 3 günde sona ereceğini ifade etti.
Kyari, NNPC'nin fiyatlandırmayla ilgili sorunlar olduğunun da tamamen farkında olduğunu ve Nijeryalı tüketici için fiyatların normalleşmesini beklediğini açıkladı.
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.
Nijerya, Şubat'ta Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle halktan özür dilemişti.
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