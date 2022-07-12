Nijerya'da benzin kıtlığına çözüm bulundu: Kıtlık 3 gün içinde bitecek

Nijerya'da devam eden benzin kıtlığına hükûmetin çözüm bulduğu bildirildi.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 09:37
Nijerya'da benzin kıtlığına çözüm bulundu: Kıtlık 3 gün içinde bitecek
Abone Ol google-news

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, hükûmetin ülkede devam eden benzin kıtlığının tamamen farkında olduğunu belirtti.

Malam Mele Kyari, hükûmetin bu sorunlara karşı çözüm bulduğunu işaret ederek, ülkedeki benzin kıtlığının 3 günde sona ereceğini ifade etti.

Kyari, NNPC'nin fiyatlandırmayla ilgili sorunlar olduğunun da tamamen farkında olduğunu ve Nijeryalı tüketici için fiyatların normalleşmesini beklediğini açıkladı.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Nijerya, Şubat'ta Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle halktan özür dilemişti.


Nijerya petrol
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler