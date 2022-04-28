Nijerya'da ordu güçlerine saldırı: 3 ölü
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Nijerya'da hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar görülüyor. Dün ülkenin Katsina eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.
Katsina eyaletindeki Danmusa bölgesinde motosikletli silahlı kişiler, Nijeryalı askerlere ateş açtı.
3 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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