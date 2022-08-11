Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 18 terörist öldürüldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 18 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, "Whirl Punch Operasyonu" kapsamında ordunun Kaduna eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.
Edward Gabkwet, operasyonda aralarında çete elebaşı Alhaji Shanono'nun bulunduğu 18 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.
Gabkwet, operasyon sırasında silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişinin de kurtarıldığını aktararak, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
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