Nikaragua: NATO, Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'yı kullanıyor
Nikaragua, NATO'nun Rusya'yı stratejik olarak zayıflatmak için Ukrayna'yı kullandığını öne sürdü.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Nikaragua'da faaliyet yürüten TN8 kanalına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daniel Ortega, NATO'nun Rusya'yı stratejik olarak zayıflatacak bir saldırı yolu bulmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
Ortega, "Bu, NATO'nun Rusya'yı stratejik olarak zayıflatacak bir saldırı yolu bulmak için Ukrayna'yı kullandığı bir savaş. Bu savaşın ortasında Çin'i tehdit etmek de var. Başka bir deyişle bu, ABD liderliğindeki hegemonik siyasetin çılgınlığıdır" dedi.
Ortega ayrıca, ABD'nin modern silahlara milyarlarca dolar yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.
'TEK ÇÖZÜM DİYALOG'
Daniel Ortega, Ukrayna'da barışın sağlanması için diyalog gerektiğini belirterek, "Bir dünya savaşı olan bu savaşın tek çıkış yolu, tek çözümü barış için diyalog ve müzakeredir" diye konuştu.
Ortega, Batılı ülkelerin askeri yollarla veya ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı yenebileceklerinin 'ihtimal dışı' olduğunu kaydetti.
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