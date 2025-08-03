Ninja kılıçları yasaklandı: Evde saklayana bile hapis cezası var

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'nın (Home Office) yaptığı açıklamada, yasağın ülkedeki artan bıçaklı şiddet olaylarına karşı kapsamlı bir mücadelenin parçası olduğu vurgulandı. Temmuz ayında düzenlenen bir aylık silah teslim kampanyasında binden fazla tehlikeli silahın yetkililere teslim edildiği açıklandı.

2024 yılında, 17 yaşındaki Axel Rudakubana’nın Güneyport'ta düzenlenen Taylor Swift temalı bir çocuk gösterisinde üç kız çocuğunu öldürüp on kişiyi yaraladığı saldırı, ülkede büyük infial yaratmıştı.

Saldırının ardından hükümet, çevrimiçi silah satışına kısıtlama, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve bazı bıçak türlerinin yasaklanması yönünde adımlar atacağını duyurmuştu.

Başbakan Keir Starmer, aynı yıl yaptığı açıklamada, bıçaklı suçların “epidemi boyutuna” ulaştığını söyleyerek, “öldürücü silahlarla mücadelede kararlı” olduklarını vurgulamıştı.

RONAN'IN YASASI

Yeni düzenleme, 2022 yılında ninja kılıcıyla öldürülen 16 yaşındaki Ronan Kanda’nın adını taşıyan “Ronan’s Law” kapsamında yürürlüğe girdi. Polis ve Suç Komiserleri Birliği (APCC), söz konusu yasağın özellikle çete şiddetiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu açıkladı.

APCC ayrıca, insanların neden bıçak taşıdığını anlamak ve bu davranışı önlemek için kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Yasa sayesinde polisin bu tür silahlara el koyma ve toplumu koruma konusunda daha geniş yetkilere sahip olacağı ifade edildi.

EVDE BULUNDURMAK DA SUÇ

Yeni yasaya göre ninja kılıçlarını evde bulundurmanın cezası altı aya kadar hapis olabilirken, şu anda parlamentoda görüşülen yeni Suç ve Polislik Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi halinde bu cezanın iki yıla kadar çıkabileceği belirtildi.

İngiltere ve Galler'de bıçaklı suç oranı son 10 yılda yüzde 87 arttı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre yalnızca 2024 yılı içinde yaklaşık 55 bin bıçakla ilgili olay rapor edildi. Bu sayı, 2023’e göre yüzde 2’lik bir artış anlamına geliyor.