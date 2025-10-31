Nobel Barış Ödülü sahibi Machado Venezuela'ya 'askeri müdahale' talep etti

Venezuela muhalefetinin önde gelen ismi ve Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi María Corina Machado, ülkesindeki meşru hükümete karşı verilen mücadelenin, '26 yıldır tüm yollar denenerek tüketildiğini' savundu.

ABD destekli 'muhalif' politikacı, rejimin değişmesi için daha net, hatta 'askerî müdahale' tehdidini içeren bir mesaj verilmesi gerektiğini açıkça dile getirdi.

Latin Amerika'da baskıyı artıran Washington yönetimi tarafından, Venezuela'nın seçilmiş hükümetine karşı desteklenen Machado, Bloomberg'e çeşitli açıklamalarda bulundu.

“Baskının artırılması ve tırmanan gerilim, Maduro’ya artık gitme zamanının geldiğini anlatmanın tek yoludur” diyen muhalif siyasetçi, Bu sürecin 'barışçıl ve düzenli bir geçişi kolaylaştırmayı' amaçladığını iddia etti.

KAMULAŞTIRMAYA KARŞI ÇIKTI

Machado, 2011 yılında siyasi arenaya çıktığında, dönemin lideri Hugo Chávez’in kamulaştırma politikalarına karşı sert bir duruş sergilemesiyle ve özel şirketlerin çıkarlarını korumasıyla tanınmıştı.

Geçen yıl ise ABD'nin de desteğiyle, Venezuela’daki sosyalist yönetime son vermek için muhalefetin liderliğini üstlendi.

Ancak Maduro, son seçimleri kazanmasıyla birlikte, muhalefete karşı baskıyı artırarak yaklaşık 2 bin 500 kişiyi tutukladı.

Yüksek Mahkeme, aralarında Machado’nun da bulunduğu 20’den fazla siyasetçi ve gazetecinin vatandaşlıktan çıkarılması taleplerini görüşüyor. Machado ise 15 aydır saklanarak yaşıyor.

ABD İLE TEMAS HALİNDE

Son aylarda ABD Başkanı Donald Trump, Maduro üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Karayipler’e 4 binden fazla asker ve denizci ile birlikte bir düzine savaş gemisi ve hava unsuru konuşlandırdı.

Operasyonun resmi gerekçesi, bölgedeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadele olarak açıklandı. Ancak, ABD ordusunun yaklaşık 14 farklı operasyonda 60’tan fazla kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Reuters’a göre Machado’nun ekibi, Washington’un Maduro rejimine karşı daha sert bir tutum benimsemesi için 'lobi faaliyetleri' yürütüyor.

Machado’nun, ABD’li bir yetkiliyle çevrim içi toplantıya katıldığı da öne sürüldü. Yine de Machado, operasyonun "başka bir ülkenin bağımsız kararı” olduğunu vurgulayarak bu planlamadan uzak durduğunu iddia etti.

HEDEF: TURUNCU DEVRİM

Yüzbinlerce kişiyi sokaklara dökerek, ülkede ABD lehine bir 'turuncu devrim' hareketi örgütleme niyetini gizlemeyen Machado, geçmişteki başarısız ayaklanmalardan farklı olarak bu dönemin 'tamamen yeni bir dönemeç' olduğunu ifade ederek şu sözleri sarf etti:

Nihayet uluslararası müttefiklerimiz, rejimin gerçek doğasını ve geçişin aciliyetini anlamış durumda.

Devlet başkanlığı hedefi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: