Nostradamus’un 2026 kehanetleri: Savaş, kriz ve 'yeniden doğuş' iddiası

16. yüzyılda yaşamış astrolog Michel de Nostredame, bilinen adıyla Nostradamus’un, 2026 yılına ilişkin öngörülerinin dünya genelinde tartışma yarattığı öne sürüldü.

Daily Mail’in aktardığına göre Nostradamus’un kehanetleri, siyasi çalkantılar, Doğu ile Batı arasında yeni bir çatışma ve küresel kriz ihtimaline işaret ediyor.

Ancak yorumlara göre kehanetler yalnızca karanlık senaryolarla sınırlı değil; metinlerde aynı zamanda bir “yeniden doğuş” ve yeni bir dünya düzeni ihtimali de yer alıyor.

Nostradamus’un 1555 yılında yayımlanan “Les Propheties” adlı eserinde, şiirsel dörtlükler halinde yazılmış 942 kehanet bulunuyor. Metinler; eski Fransızca ve Latince ifadelerle kaleme alındığı için farklı yorumlara açık kabul ediliyor.

Nostradamus’un geçmişte 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılması ile Covid-19 salgınını öngördüğü iddia ediliyor. Bu yorumlar, tarihçiler ve bilim insanları tarafından tartışmalı bulunuyor.

“BÜYÜK ARI SÜRÜSÜ” KİMLERİ SİMGELİYOR?

Nostradamus’un bir kehanet dörtlüğünde geçen “Büyük arı sürüsü yükselecek… gece pusu kurulacak” ifadesi, bazı yorumcular tarafından güçlü siyasi liderlerin yükselişi olarak değerlendiriliyor.

Bu sembolün, ABD Başkanı Donald Trump ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e işaret edebileceği öne sürülüyor.

Yorumlara göre bu dize, Trump’ın Gazze ile ilgili hamlelerine ya da Rusya’nın Ukrayna savaşında olası bir üstünlüğüne gönderme yapıyor olabilir.

“TİCİNO KANLA DOLACAK” İDDİASI

Bir başka kehanette ise “Kentin gösterdiği lütuf nedeniyle… Ticino kanla dolacak” ifadesi yer alıyor.

İsviçre’nin güneyinde, İtalya sınırında bulunan Ticino bölgesine yapılan bu atfın anlamı net değil.

Bazı yorumcular, bunun Avrupa’da komşu ülkeler arasında yeniden bir çatışmaya işaret edebileceğini savunuyor.

“7 AY SÜREN BÜYÜK SAVAŞ”

Nostradamus’a atfedilen bir diğer kehanette “Yedi ay büyük savaş, kötülükle ölen insanlar” dizeleri yer alıyor.

Bu ifadenin, geri adım atmayan iki lider arasında sürecek bir çatışmayı anlattığı öne sürülüyor.

Yorumcular, bu dörtlüğün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ya da sıkça “Kral Donald” olarak anılan Trump ile ilişkilendirilebileceğini iddia ediyor.

MARS, KAN VE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI

“Mars yıldızlar arasında yolunu yönetirken, insan kanı kutsal mekânları sıçratacak” dizeleri ise “savaş tanrısı” Mars’a yapılan gönderme nedeniyle yeni bir küresel çatışma ihtimali olarak yorumlanıyor.

Kehanette geçen “Doğu’dan üç ateş yükselecek, Batı sessizlik içinde ışığını kaybedecek” ifadesi, Doğu ile Batı arasında büyük bir güç mücadelesine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

Bazı yorumcular, Batı’nın “ışığını sessizlik içinde kaybetmesi” ifadesini, Çin ve Japonya gibi ülkelerde hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri ile ilişkilendiriyor.

Bu görüşe göre, otomasyonun artması Batı ekonomilerinde istihdam ve güç kaybına yol açabilir.

“KARANLIKTAN SONRA IŞIK”

Nostradamus’un 2026’ya ilişkin yorumlanan kehanetlerinin sonunda ise daha iyimser bir tablo yer alıyor.

“Gölgeler düşecek, ama ışığın adamı yükselecek” dizeleri, savaş ve krizlerin ardından bir yeniden yapılanma sürecine girilebileceği şeklinde yorumlanıyor.