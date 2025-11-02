Obama’dan Trump’a alaycı eleştiri: Her gün Halloween yaşıyoruz

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti’nin valilik seçim kampanyaları kapsamında Virginia ve New Jersey eyaletlerinde düzenlenen iki ayrı mitingde konuştu.

Virginia’nın Norfolk kentindeki Old Dominion Üniversitesi’nde konuşan Obama, “Ülkemiz ve siyasetimiz şu anda oldukça karanlık bir noktada. Her gün bu Beyaz Saray, halka yeni bir yasa dışılık, pervasızlık ve saçmalık demeti sunuyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın ticaret politikalarını “kaotik”, eyaletlere Ulusal Muhafız konuşlandırmasını ise “tehlikeli” olarak nitelendiren Obama, Trump döneminde ekonominin yalnızca “başkan ve ailesi için” iyiye gittiğini söyledi.

Obama, “Ekonomi sizin için daha mı iyi işliyor? Trump ve ailesi için kesinlikle öyle” dedi.

“TRUMP'A BOYUN EĞENLER BENİ ŞAŞRITIYOR”

Obama, çok sayıda iş insanının, hukuk bürosunun ve üniversitenin “Trump’ı memnun etmek için diz çöktüğünü” belirterek, bu duruma duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

New Jersey’nin Newark kentinde düzenlenen mitingde de benzer mesajlar veren Obama, Trump yönetimini “sürekli maskeli bir cadılar bayramı”na benzetti:

“Her gün Halloween yaşıyoruz, ama yalnızca hile var, ikram yok.”

Obama, konuşmalarında ABD’deki demokratik kurumların zayıfladığına dikkat çekti:

“Demokrasimizi tehdit eden riskler artık varsayım değil, gerçektir.”

Eski başkan, Trump’a karşı sessiz kalan Cumhuriyetçi Kongre üyelerini ve Anayasa Mahkemesi’ni de eleştirerek, “Cumhuriyetçiler, başkanın sınırı aştığını bildikleri halde ona karşı çıkmıyor. Yüksek Mahkeme de bu yönetimin aşırılıklarını denetleme iradesi göstermiyor” dedi.

SEÇİMLERİN ÖNEMİ

Virginia ve New Jersey’de salı günü yapılacak valilik seçimlerinin sonuçları, 2026 ara seçimleri öncesinde ülke siyaseti açısından “önemli bir gösterge” olarak görülüyor.

Demokrat aday Abigail Spanberger’in Virginia’da önde olduğu, ancak New Jersey’de Mikie Sherrill’in Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ile başa baş bir yarış yürüttüğü bildirildi.