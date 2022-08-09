Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden hayatını kaybetti?
Grease filminin unutulmaz yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti. Olivia Newton-John kimdir, neden hayatını kaybetti?
26 Eylül 1948'de İngiltere'de dünyaya geldi. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etti. Yarışmada dördüncü oldu. İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu. Olivia Newton John 4 kere Grammy ödülü kazandı, Altın Küre ödülüne de aday gösterildi.
Olivia Newton John, kariyerindeki en büyük başarısını, John Travolta ile birlikte oynadığı 'Grease' filmi ile elde etti.
OLİVİA NEWTON-JOHN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
1992 yılında meme kanserini yendi. 2013'te yeniden kansere yakalandı ve 2. kez yendi. 2020 yılında 3. kez meme kanserine yakalandığını açıkladı. Olivia Newton John 73 yaşında hayatını kaybetti.
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