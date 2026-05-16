Ölümünden önce yazdığı not ortaya çıktı: İranlı komutandan dikkat çeken sözler

Yarı resmi İran haber ajansı Tasnim, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin ölümünden kısa süre önce kaleme aldığı son el yazısı notunu yayımladı.

Notun, ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında yazıldığı belirtildi.

Tasnim’in paylaştığı notta Musevi’nin yaşamın geçiciliğine ve maddi dünyanın anlamına ilişkin ifadeleri yer aldı.

Musevi’nin notunda şu sözleri yazdığı aktarıldı:

“Dünya kötü bir şeydir; çünkü onu tamamen elde etsen bile hiçbir şey elde etmiş olmazsın. Ama dünyanın iyi tarafı da budur; çünkü her şeyini kaybetsen bile aslında hiçbir şey kaybetmiş olmazsın.”

İran basını, Musevi’nin el yazısıyla kaleme aldığı notu “duygusal” ve “anlam yüklü” bir mesaj olarak değerlendirdi.

28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarında Musevi'nin hayatını kaybettiği 1 Mart'ta açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında göreve getirilen Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin ölümü İran'da geniş yankı uyandırdı.