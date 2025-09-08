Organize suç örgütleri, İtalya'yı karıştırdı: 'Daltonlar' ile 'Casperler' hesaplaşması mı?

Geçtiğimiz Çarşamba günü İtalya’nın Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde bir pansiyonda iki Türk vatandaşı ağır silahlarla yakalanarak tutuklandı.

Polis, olayın Santa Rosa Yortusu’ndaki dini geçit törenine yönelik bir saldırı hazırlığı olmadığını kısa sürede açıkladı.

Barış Kaya ve Abdullah Atik adlı iki Türk vatandaşı, kaldıkları B&B adlı bir konaklamada yapılan aramada bir 9 mm Browning tabanca ve Tokarev marka bir makineli tüfekle yakalandı.

Olayın, Viterbo’nun en önemli dini etkinliklerinden olan “Santa Rosa Makinası” geçidi sırasında meydana gelmesi nedeniyle ilk anda terör saldırısı ihtimali gündeme gelse de polis bu senaryoyu dışladı.

DALTONLAR ÇETESİYLE BAĞLANTI İDDİASI

İlk bulgulara göre, Kaya ve Atik’in, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne bağlı oldukları düşünülüyor.

İtalyan polisi, geçen mayıs ayında Viterbo’da grubun lideri olduğu iddia edilen Barış Boyun’u da yakalamıştı.

Boyun, daha önce 2022’de Rimini’de Türkiye’nin çıkardığı kırmızı bültenle tutuklanmış, ancak İtalya mahkemeleri siyasi gerekçelerle iade talebini reddetmişti.

Boyun, silahlı saldırı girişimlerinden sonra Viterbo’ya bağlı Bagnaia’da ev hapsindeyken örgüt faaliyetlerini sürdürmek suçlamasıyla yeniden gözaltına alınmış ve bu yıl mayıs ayında cezaevine konmuştu.

RAKİP ÇETEYLE HESAPLAŞMA İHTİMALİ

Soruşturmayı yürüten savcılar, tutuklananların Viterbo’da bulunan başka bir suç örgütü lideri İsmail Atiz (Hamuş) ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Atiz, “Casperler” adlı rakip grubun lideri olarak biliniyor ve 26 Ağustos’ta Viterbo’da bir pansiyonda yakalanmıştı.

İddialara göre, Daltonlar ve Casperler suç örgütleri arasında uzun süredir devam eden bir kan davası var. Ocak ayında Türkiye’de Casperler üyesi Ahmet Cangi öldürülmüş, 2 Ağustos’ta İspanya’nın Marbella kentinde Daltonlar üyesi Caner Koçer suikasta uğramıştı.

Bu nedenle Kaya ve Atik’in, Viterbo’da Atiz’i öldürmek için bulunduğu veya onu cezaevinden kaçırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Yetkililer, şimdilik iki sanık hakkında uluslararası silah kaçakçılığı suçlamasını doğruladı. Ancak olası suikast veya firar girişimine dair somut bir kanıt ortaya konmuş değil.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan beş Türk vatandaşı ise herhangi bir ilişkilerinin olmadığı anlaşıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo’da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahalelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’yi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Meloni ayrıca, UNESCO tarafından “somut olmayan kültürel miras” olarak tanınan festivalin güvenli bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.