Orta Doğu’da uçuş krizi: Sınırlı seferlerle tahliyeler sürüyor

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yarattığı gerilim, Orta Doğu’da hava ulaşımını ciddi biçimde aksattı.

Bölgedeki birçok havayolu şirketi, mahsur kalan yolcuların ülkelerine dönebilmeleri için sınırlı sayıda uçuş düzenlemeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates, bölgesel hava sahasının kısmen açılmasının ardından seferlerini kademeli olarak artırdığını duyurdu.

Şirket, cuma günü Dubai’den yaklaşık 30 bin yolcu taşıdığını ve önümüzdeki günlerde uçuş ağını tamamen normale döndürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Abu Dabi merkezli Etihad Airways de Atlanta, Bangkok, Hong Kong, Londra, Nairobi ve New York gibi önemli merkezlere sınırlı uçuş programı başlattı.

KATAR'DAN “TAHLİYE KORİDORU”

Katar hava sahası kapalı kalmaya devam ederken Qatar Airways, Doha’dan Londra, Paris, Madrid, Roma ve Frankfurt yönüne tahliye uçuşları düzenlediğini açıkladı.

Şirket, bu uçuşlarda önceliğin mahsur kalan yolculara, ailelere, yaşlılara ve acil sağlık ihtiyacı bulunan kişilere verildiğini belirtti.

İSRAİL'DE SEFERLER SINIRLI

İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al, pazar sabahından itibaren İsrail’den çıkış uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Ancak güvenlik gerekçesiyle her uçuşta en fazla 70 yolcu taşınacağı belirtildi.

KUVEYT

Kuveyt Haber Ajansı'na göre, Kuveyt Havayolları Cumartesi günü Suudi Arabistan üzerinden karayolu ile Kuveyt'e dönmek isteyen vatandaşlar için, Suudi transit vizesi sahibi olmaları şartıyla, çeşitli destinasyonlara uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu.

BAHREYN'DE HAVA SAHASI KAPALI

Bahreyn Uluslararası Havalimanı’nda ise hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, hava sahasının güvenli şekilde açılmasının ardından operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.

AVRUPA BAĞLANTILARI ARTIRILIYOR

Öte yandan British Airways, Umman’ın başkenti Maskat’tan Londra Heathrow yönüne ek seferler planladığını duyurdu.

Bu uçuşların, bölgede mahsur kalan ve önceden rezervasyonu bulunan yolcular için düzenleneceği belirtildi.

Bölgedeki çatışmalar sürerken, binlerce yolcu tahliye uçuşlarıyla Orta Doğu’dan ayrılmaya devam ediyor.

Havayolu şirketleri ise güvenlik durumuna bağlı olarak sefer programlarını güncelliyor.