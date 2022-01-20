Ortodoks Hıristiyanlar, sıfırın altındaki sıcaklıklara rağmen Epifani kutlaması için buzlu sulara daldı

20 Ocak 2022 Perşembe, 12:10

Doğu Hıristiyanlığı'nda, İsa'nın vaftizini anan Epifani bayramı, bu sene de dondurucu soğuğa rağmen geleneği sürdürdü. Ortodoks Rusya'da ve yerin donmuş olduğu Doğu Avrupa'nın diğer bölgelerinde Hıristiyanlar, öncesinde buzlarını kırarak delikler açtıkları göl ve nehirlere girerek sıfırın altındaki sıcaklıklara rağmen vaftizi kutladı.

Bazı kişiler buzlu sulara kendi başlarına girerken, bazıları ise Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftizini hatırlayarak, kutlamaya gruplar halinde katıldı. Yetkililer bazı bölgelerde donmuş göl ve nehirlerin üzerinde delikler açarak, soğuk sulara kolay erişim sağlamak için ahşap basamaklar inşa etti.

Ukrayna'da askerlerin, kutlamanın devam etmesine izin vermek için bir haç şeklinde kesilen donmuş bir gölete sırayla daldıkları görüldü. Sırbistan'da ise bir grup Ortodoks Hıristiyan, Epifani'yi kutlama amacıyla Tuna Nehri'nde yüzdü.

POLİTİKACILAR DA GELENEĞİ BENİMSİYOR

Başkan Vladimir Putin'in de önceki yıllarda yer aldığı bilinen gelenek, son yıllarda politikacılar ve diplomatlar tarafından benimseniyor. Geçen yıl, Moskova yakınlarındaki buzlu sulara dalan Rusya Cumhurbaşkanı, sağlık durumuyla ilgili söylentilere meydan okumuştu.

Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov, Rus Ortodoks Hıristiyanları arasında, İsa Mesih'in Ürdün Nehri'nde vaftiz edildiği gün buzlu göllere ve nehirlere dalmak için delikler açmaya dair asırlardır süregelen uygulamasına atıfta bulunarak Putin için, "Bu bir gelenek ve o geleneklere ihanet etmiyor" ifadesinde bulundu.

Epifani dini bayramı, bazı Batı Hıristiyan kiliselerinde, Magi'nin veya üç bilge adamın bebek İsa'yı ziyaretini işaret eden ve Noel sezonunu kapatan Üç Kral Günü olarak da kutlanır. Bazı ülkeler Epifani'yi 6 Ocak'ta kutlasa da, Ortodoks Kilisesi geleneğinde her yıl 19 Ocak'ta kutlanır.