Rusya’dan koronavirüse karşı yeni ilaç
Rusya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren kişilerin plazmaları üzerinden geliştirilen Covid-globulin isimli ilacı, klinik testlerin başarılı geçmesinin ardından tescilledi.
Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı.
İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor.
Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Covid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.
-Sputnik
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- CHP'den çok sert yanıt
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Kriz yaratacak 'Türkiye' iddiası