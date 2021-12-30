Rusya’dan koronavirüse karşı yeni ilaç

Rusya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren kişilerin plazmaları üzerinden geliştirilen Covid-globulin isimli ilacı, klinik testlerin başarılı geçmesinin ardından tescilledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 11:22
Rusya’dan koronavirüse karşı yeni ilaç
Abone Ol google-news

Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı.

İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor.

Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Covid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.

-Sputnik


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler