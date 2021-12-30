Rusya’dan koronavirüse karşı yeni ilaç

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:22

Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı.

İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor.

Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Covid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.

-Sputnik