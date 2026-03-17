Pakistan’dan Kabil’e hava saldırısı: En az 400 ölü

Afganistan'dan Taliban yönetimi, Pakistan’ın başkent Kabil’de uyuşturucu bağımlılarına hizmet veren bir hastaneyi hava saldırısıyla hedef aldığını ve en az 400 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pakistan ise iddiaları reddederek yalnızca askeri hedeflerin vurulduğunu savundu.

Taliban hükümet sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, saldırının yerel saatle 21.00 sularında gerçekleştiğini belirtti. Fitrat, 2 bin yatak kapasiteli hastanenin büyük bölümünün yıkıldığını, şu ana kadar en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 250 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel medya görüntülerinde, güvenlik güçlerinin el fenerleriyle enkazdan yaralıları çıkarmaya çalıştığı ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ettiği görüldü.

Pakistan yönetimi, hastanenin hedef alındığı yönündeki suçlamaları “asılsız” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, saldırıların Kabil ve Nangarhar’da “askeri tesisler ve terör altyapısına” yönelik olduğu savunuldu.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, operasyonların “hassas ve sivil kayıplara yol açmayacak şekilde” gerçekleştirildiğini belirtti.

SINIR HATTINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırıdan saatler önce iki ülke arasında sınır hattında karşılıklı ateş açıldığı ve Afganistan’da en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Böylece son haftalarda tırmanan çatışmalar üçüncü haftasına girdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ı “hastaneleri ve sivil alanları hedef almakla” suçlayarak saldırıyı “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıdan saatler önce Afganistan yönetimine terörle mücadele çabalarını artırma çağrısı yaptı.

Pakistan, Afganistan’ı kendi topraklarına saldıran militan gruplara güvenli alan sağlamakla suçluyor. Taliban yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Şubat ayı sonunda başlayan gerilim, karşılıklı hava saldırıları ve sınır ötesi çatışmalarla hızla tırmandı. Pakistan yönetimi Afganistan ile “açık savaş” halinde olduğunu ilan ederken, çatışmaların bölgesel istikrarsızlığı artırmasından endişe ediliyor.