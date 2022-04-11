Pakistan'da seçimi muhalifler kazandı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:17

Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden düşürülen eski Başbakan İmran Han'dan boşalan koltuk için bugün mecliste oylama yapıldı



Meclisteki oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy alarak Pakistan'ın 23. Başbakanı seçildi.



Seçimleri boykot eden Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, oylama başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunuyor" dedi ve partisinin toplu olarak istifa ettiğini söylemişti.



Kureyşi'nin açıklamasının ardından 120'nin üzerinde PTI milletvekili meclisten ayrılmıştı. Meclisten çıkan vekiller, "ithal hükümete" karşı sokaklara ineceklerini belirtmişti.

