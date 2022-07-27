Pakistan'dan Hindistan'a CPEC tepkisi: İddialar temelsiz, yanıltıcı ve saçma

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:13

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi'nin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) üçüncü taraflara açık olmasını ülkesinin egemenliğine ihlal olarak görmesini "temelsiz, yanıltıcı ve saçma" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Açıklamada, CPEC’e iftira atma girişimlerinin Hindistan’ın güvensizliğini ve Güney Asya’da sosyoekonomik kalkınmayı engelleyen hegemonik gündem arayışını ortaya koyduğu belirtildi.

Hindistan’ın CPEC’in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine yönelik yanıltıcı iddiasının reddedildiği açıklamada, Hindistan’ın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 70 yılı aşkın bir süredir Cammu Keşmir’i yasa dışı şekilde işgal ettiğine, bölgede insan hakları ihlalleri yaptığına ve demografik değişiklik uyguladığına işaret edildi.

Açıklamada, Hindistan’ın uluslararası toplumu Cammu Keşmir’in statüsü hakkında yanlış yönlendirme ve bölge halkına yönelik insan hakları ihlallerini gizleme girişimlerinin asla başarılı olamayacağı vurgulandı.