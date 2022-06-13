Pakistan'dan Hindistan'a tepki: Müslümanlara gözdağı veriyorlar
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’da Hazreti Muhammed’e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.
Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın baskıcı ve vahşi devlet aygıtlarını Müslümanlara gözdağı vermek için kullandığını belirtti.
Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan’ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.
MÜSLÜMANLARIN EVLERİ YIKILMIŞTI
Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Uttar Pradeş'te protestolara katılan 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkılmıştı.
BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.
Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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