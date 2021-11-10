Pandemi kadınları kötü etkiledi: "Menstrüel döngüler değişti, cinsel dürtüler azaldı..."

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:07

Pandemi, insanları hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkilemeye devam ediyor. Dublin Trinity Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre pandeminin getirdiği psikolojik yük sebebiyle kadınların menstrüel döngülerinde bozulmalar yaşandığı ve cinsel dürtülerinin azaldığı belirtildi.

Araştırmada kadınların yüzde 56’sının adet döngüsü adıyla da bilinen menstrüel döngülerinde değişiklik olduğu ifade edilirken yüzde 64’ünde ise menstrüel döngü öncesi semptomların kötüleştiği açıklandı.

CİNSEL DÜRTÜ NEDEN AZALIYOR?

Araştırmacılar, uyku kalitesinin düşük olması ve psikolojik sıkıntıların artması nedeniyle kadınların menstrüel döngülerinin etkilenebildiğini söylüyor.

Kaygı düzeylerinin artması ve menstrüel döngü öncesi semptomların kötüleşmesinin ise kadınlardaki cinsel dürtüyü azalttığı belirtiliyor.

"HAFİFE ALMIŞIZ..."

Araştırmayı yürüten Dr. Lisa Owens, “Pandeminin, kadınların menstrüel döngüleri üzerindeki etkisini hafife almışız. Bu durumun küresel nüfus üzerindeki etkisi açısından ömrümüzde bir kez yaşayabileceğimiz bir olay olduğunu düşünüyorum, ancak elbette gelecekteki pandemileri öngöremeyiz” dedi.

Ortalama yaşı 34 olan bin 335 kadın ile yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 54’ünün pandemi sırasında cinsel dürtülerinin azaldığı tespit edildi.

DOKTOR TAVSİYESİ

Elde edilen bulguların, menstrüel değişimden etkilenen kadınlara, uygun tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteği sağlamaya yönelik gerçek bir ihtiyacı vurguladığı belirtildi.

Çalışmayı yürüten Dr. Michelle Maher, “Düzensiz veya ağrılı menstrüel dönem geçiren, cinsel dürtü azalması yaşayan, kaygı ve stres bozukluğu hisseden kadınları tavsiye almaları için kişisel pratisyen hekimlerini görmelerini teşvik ediyoruz” dedi.