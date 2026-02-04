Papa'dan, ABD ve Rusya'ya çağrı: New START Anlaşması yenilensin

Vatikan’da haftalık genel kabul sırasında konuşan Papa Leo, ABD ve Rusya’ya son nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören New START Anlaşması’nı yenileme çağrısında bulundu.

Papa, mevcut küresel koşulların “yeni bir silahlanma yarışını önlemek için mümkün olan her şeyin yapılmasını gerektirdiğini” söyledi.

2010 yılında imzalanan ve her iki ülkenin konuşlandırdığı stratejik nükleer silah sayısını sınırlayan anlaşmanın perşembe günü sona ereceğini hatırlatan Papa Leo, “Bu aracın ortadan kalkmasına izin vermemek için acil bir çağrı yapıyorum” dedi.

Papa, “Korku ve güvensizlik mantığının yerini, ortak iyiliğe yönlendiren paylaşılan bir etik anlayışın alması her zamankinden daha acildir” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında anlaşmanın gayriresmî olarak bir yıl uzatılabileceğini önermişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’tan bu öneriye çarşamba günü itibarıyla bir yanıt gelmedi.

New START’ın sona ermesi, nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yarım asrı aşkın süredir yürürlükte olan düzenlemelerin fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Papa Leo, bu ihtimale karşı dünya liderlerini sorumluluk almaya çağırdı.