Çin'in başkenti Pekin'de gökdelene çarpan uçağın pilotu ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı

Pekin polisi, cuma akşamı meydana gelen kazaya ilişkin ilk resmi açıklamasını olaydan yaklaşık '24 saat sonra' yaptı. Açıklamada, hafif uçağın tek kişilik olduğu ve pilotun kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Pilotun kimliğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Polis ayrıca kazada 13 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın ilgili makamlar tarafından yürütüldüğünü duyurdu.

İLK KEZ RESMEN DOĞRULANDI

Financial Times'ta yer alan habere göre bu açıklama, Çinli yetkililerin kazayı ilk kez resmi olarak kabul etmesi oldu. Olayın ardından, Citic Tower ile ilgili internet aramalarında binanın kazadan önce çekilmiş eski fotoğraflarının gösterildiği görüldü.

Çin'in en büyük kamu finans gruplarından birinin merkezi olan Citic Tower, Pekin'in en yoğun finans bölgelerinden birinde yer alıyor.

BAŞKAN'A BİR KAÇ KİLOMETRE UZAKLIKTA...

Kaza, Tiananmen Meydanı yakınında, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in resmi çalışma yerleşkesi olan Zhongnanhai'ye yalnızca birkaç kilometre mesafede meydana geldi.

Dünyanın en sıkı hava sahası denetimlerinden birine sahip olan Çin'de, özellikle başkent Pekin üzerinde sivil hava trafiği son derece sıkı şekilde kontrol ediliyor. Üst düzey devlet yöneticilerinin güvenliği için kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Aradaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 7 km.

BÖLGE KAPATILDI

Cumartesi günü gökdeleni çevreleyen sokaklar polis tarafından trafiğe kapatıldı. Bölgeye giriş yapan kişilerin çantaları tek tek aranırken, 528 metre yüksekliğindeki 109 katlı binanın doğu cephesindeki çarpma deliğinin hâlâ görülebildiği belirtildi.

Gazetecilerin yolların neden kapatıldığını sorması üzerine bir polis memuru, "Özel bir nedeni yok, sadece trafik kontrolü uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, enkaz halindeki uçağın B-12PP tescil numarasını taşıdığı görüldü.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, Sunward Aurora SA60L modelinde, iki kişilik, tek motorlu sportif amaçlı hafif bir uçak olarak tanımlandı.

Kayıtlı veri tabanlarında yer alan bazı fotoğraflarda ise uçak üzerinde Eastern Pioneer isimli uçuş okulunun logosunun bulunduğu görüldü.

Kazaya karışan uçak; aynı model, temsili görüntü.

UÇUŞ OKULUNA BASKIN

Financial Times muhabiri, cuma gecesi Pekin'in doğusundaki Pinggu Bölgesi'nde bulunan ve Eastern Pioneer Uçuş Okulu'na ait olan Shifosi Havaalanı otoparkında polis denetiminde siyah kıyafetli kişilerin siyah bir SUV aradığını aktardı.

Araç plakasının kamu kayıtlarıyla bağlantılı özel bir veri tabanında yapılan sorgusunda, otomobilin Buick Enclave CXL olduğu ve Liu Junhua adına kayıtlı bulunduğu belirlendi.

Liu Junhua ismi, kazanın ardından Çin sosyal medyasında pilot olduğu iddiasıyla dolaşıma girmişti.

'BANKA ÇALIŞANI' İDDİASI

İnternet kayıtlarında aynı isimde bir kişinin, China Citic Bank bünyesindeki bir iştirak şirketinde yönetici olarak görev yaptığı görüldü.

Cumartesi günü öğleden sonra Citic Wealth, çalışanı Liu Junhua'nın bankacılık, ekonomi ve varlık yönetimi sektörüne ilişkin değerlendirmelerini içeren bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın zamanlaması, bankanın söz konusu çalışanının kazadaki pilot olduğu iddialarını dolaylı biçimde reddettiği şeklinde yorumlandı.

Financial Times ise banka çalışanı Liu Junhua ile kazaya karışan kişi arasında herhangi bir bağlantıyı doğrulayamadığını belirtti. Aranan SUV'un veya sahibinin kazayla ilişkisi de bağımsız olarak teyit edilemedi.

CITIC Tower, Pekin'deki en yüksek yapı.

UÇAK KİME AİT?

Olay hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Citic Tower'a çarpan uçağın Eastern Pioneer Uçuş Okulu'na ait olduğunu doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Öte yandan Citic Group ve China Citic Bank konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Adı geçen banka çalışanına da ulaşılamadığı bildirildi.