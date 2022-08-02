Pelosi'nin bulunduğu savaş uçağı Tayvan'a indi

Son dakika gelişmesi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bulunduğu savaş uçağı Tayvan'a indi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 17:47
Pelosi'nin bulunduğu savaş uçağı Tayvan'a indi
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesinde Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki hareketliliğinin arttığı belirtildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

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