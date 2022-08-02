Pelosi'nin bulunduğu savaş uçağı Tayvan'a indi
Son dakika gelişmesi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bulunduğu savaş uçağı Tayvan'a indi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesinde Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki hareketliliğinin arttığı belirtildi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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