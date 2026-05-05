Pentagon’dan İran mesajı: Ateşkes devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin gölgesinde kritik bir basın toplantısı düzenledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı ateş açılmasına rağmen İran ile varılan "ateşkesin sona ermediğini" savundu.

Bakan Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere eşlik etme operasyonunun (Özgürlük Projesi), bölgedeki genel askeri operasyondan (Operation Epic Fury) tamamen ayrı ve bağımsız olduğunu vurguladı.

Hegseth, operasyonun amacını şu sözlerle özetledi:

"Özgürlük Projesi savunma amaçlıdır, kapsamı sınırlıdır ve geçicidir. Tek bir misyonu vardır: Masum ticari gemileri İran saldırganlığından korumak."

Şu ana kadar iki ABD ticari gemisinin boğazdan başarıyla geçtiğini belirten Hegseth, İran limanlarına yönelik blokajı delmeye çalışan altı geminin ise geri çevrildiğini ekledi.

"10'DAN FAZLA SALDIRI VAR"

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise sahadaki sert tabloyu rakamlarla ortaya koydu.

Caine, ateşkes ilanından bu yana İran'ın ABD kuvvetlerine 10'dan fazla saldırı düzenlediğini, ticari gemilere 9 kez ateş açtığını ve 2 konteyner gemisine el koyduğunu ileri sürdü.

Ancak Caine, bu saldırıların henüz "büyük muharebe operasyonlarını yeniden başlatma eşiğinin altında" olduğunu belirtti:

"Şu an yaşananlar düşük düzeyli taciz ateşi gibi. İran adeta denize düşmüş yılana sarılıyor. Ateşkesin bitip bitmediği siyasi bir karardır ancak askeri açıdan henüz o eşikte değiliz."