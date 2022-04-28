Pentagon: Savaş nükleer alana tırmandırılmamalı

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:41

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün gece günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen obüslerin yarısından fazlasının Kiev'e ulaştığını belirterek, gönderilen obüs sistemlerinin yanı sıra 190 bin 155 milimetrelik top mermisinin de ülkeye ulaştığını kaydetti.



Kirby, Ukrayna ordusuna verilen eğitimlere de değinerek, "50 eğitmene verdiğimiz eğitim bu hafta tamamlandı. Onlar şimdi takım arkadaşlarını eğitmeye gidecek. Şu anda da ikinci grubun eğitimi için çalışıyoruz. Henüz başlayıp başlamadığından emin değilim" dedi.

Kirby ayrıca , ikinci grubun eğitiminin de Ukrayna dışındaki aynı yerde yapılacağını kaydetti.

'NÜKLEER KONUSUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ SORUMSUZCA'

Sözcü John Kirby, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un nükleer silahlar kullanımına ilişkin açıklamalarına yönelik bir soruya yanıt vererek, nükleer bir karşılaşma olasılığını ortaya atma söyleminin "sorumsuzca olduğunu" dile getirdi.

Kirby, "Modern bir nükleer güçten duymayı beklediğimiz şey bu değil. Nükleer bir gücün bu tür bir anlatıyı gündeme getirmesi beklenmemelidir. Kimse bu savaşın şu anki halinden daha fazla tırmanmasını istemiyor. Kesinlikle hiç kimse bu savaşı nükleer alana tırmandırmamalıdır" dedi.

Kirby, Rusya’nın düşük tesirli nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin kaygıları olup olmadığına ilişkin bir soruya, sahayı yakından izledikleri ve nükleer konuşlanmalarını değiştirmelerine neden olabilecek bir durum gözlemlemedikleri yanıtını verdi.