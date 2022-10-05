Roger Waters Ukrayna'nın 'ölüm listesinde' olduğunu iddia etti
Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, Ukrayna'nın "ölüm listesinde" olduğunu öne sürdü.
Roger Waters, Rolling Stone isimli dergiye bir röportaj verdi.
Waters demecinde, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümeti tarafından desteklenen bir ölüm listesindeyim. Son zamanlarda insanları öldürdüler... Ama sizi öldürdüklerinde, fotoğrafınızın üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim" dedi.
Ukrayna'daki savaş için Batılı hükümetleri suçlayan Waters, "Rusya, Batılı hükümetlere diplomatik önlemler önererek 20 yıl boyunca Ukrayna'dan kaçınmaya çalıştıktan sonra Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi" diye konuştu.
Waters, "Rus ordusunun Ukrayna'da gerçekleştirdiği vahşet" hakkında bir soru sorulduğunda ise "Size az önce Batı propagandası olarak tanımladığım şeylere ilişkin (o raporları) gördünüz. Rus propagandası demenin tam tersi; Ruslar bizim seçimimize müdahale etti; Ruslar bunu yaptı. Hepsi yalan, yalan, yalan, yalan" açıklamasında bulundu.
Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair ifadeleri nedeniyle 25 Eylül'de iptal edilmişti.
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