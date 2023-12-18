Polislere ateş açmakla suçlanmıştı: Eski Wagner üyesine hapis cezası!

Rusya'da eski paralı savaşçı grubu Wagner üyesi, polislere ateş açtığı gerekçesiyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:20
Polislere ateş açmakla suçlanmıştı: Eski Wagner üyesine hapis cezası!
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Rus ajansı Tass'ın haberine göre, Rostov Bölge Mahkemesinde eski Wagner üyesi Pavel Nikolin'in Novoşahtinsk kentinde polislere ateş açtığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Mahkeme, Nikolin'i 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Pavel Nikolin'in 6 Aralık'ta Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk kentinde polislerin bulunduğu araca ateş açması sonucu bir polisin yaralandığı belirtiliyor.


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