Rusya'dan 'Tahıl anlaşması' açıklaması: 'İlgilenmiyoruz'
Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmakla ilgilenmediğini açıkladı ve Rusya'nın mevcutta tahıl alıcılarının olduğunu söyledi.
Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, ülkesinin Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmak ile ilgilenmediğini ifade etti.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Patruşev, bunun büyük oranda siyasi bir karar olduğunu ancak Rusya'nın tahıl ihracatına devam edeceğini ve alıcıları olduğunu da söyledi.
Habere göre Patruşev, "Tahıl anlaşmasının bitişi de hesaba katıldığında tahıl ihracatı seviyelerimiz düşmedi, hatta hafif artış bile kaydedildi" dedi.
Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin ara buluculuğundaki Karadeniz tahıl anlaşması imzalandıktan bir yıl sonra Temmuz ayında Rus gıda ve gübre ihracatının engellendiği ve ihtiyacı olan ülkelere yeterince tahıl gitmediği gerekçesiyle anlaşmadan çekilmişti.
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