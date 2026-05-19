Politico: Trump yönetimi Küba için askeri seçeneği masaya aldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba’ya yönelik askeri müdahale seçeneğini daha ciddi biçimde değerlendirmeye başladığı iddia edildi.

Politico’nun ABD’li bir yetkili ve yönetime yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ve ekibi, Havana yönetimine uygulanan ekonomik ve diplomatik baskının beklenen sonucu vermemesinden rahatsız.

Haberde, Washington’ın Küba’ya yönelik yakıt akışını zorlaştıran politikalarının da bu baskı kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

Politico’ya konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, Trump yönetiminin Küba politikasında son dönemde belirgin bir sertleşme yaşandığını söyledi.

Kaynak, başlangıçta Küba yönetiminin ekonomik yaptırımlar, petrol akışına yönelik baskı ve ABD’nin Venezuela ile İran’daki askeri hamleleri karşısında geri adım atacağının düşünüldüğünü belirtti.

Ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini savunan kaynak, “Kübalılar başlangıçta düşünülenden çok daha dirençli çıktı. Bu nedenle askeri seçenek daha önce olmadığı kadar masada” değerlendirmesinde bulundu.

GENİŞ SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Haberde, ABD’li askeri planlamacıların yalnızca belirli kişileri hedef alan operasyonları değil, daha geniş askeri senaryoları da değerlendirdiği öne sürüldü.

Politico’ya göre bu seçenekler, Küba yönetimini taviz vermeye zorlamayı amaçlayan sınırlı bir hava saldırısından, yönetimi devirmeyi hedefleyen kara harekâtına kadar uzanıyor.

Haberde, ABD Güney Komutanlığı’nın son haftalarda olası askeri adımlar için planlama süreci başlattığı da iddia edildi. Ancak herhangi bir operasyonun yakın zamanda beklenmediği vurgulandı.

Politico’ya konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Pentagon’un başkana farklı seçenekler sunmak üzere hazırlık yapmasının olağan olduğunu belirtti.

Yetkili, bunun Trump’ın askeri müdahale kararı aldığı anlamına gelmediğini ifade ederek, Pentagon’un görevinin başkana “azami seçenek alanı” sağlamak olduğunu söyledi.

‘DOMUZLAR KÖRFEZİ 2.0 OLMAYACAK’

Haberde, olası bir operasyonda Kübalı sürgünlerin aktif rol almasının beklenmediği de aktarıldı.

Politico’ya konuşan kaynaklardan biri, ABD yönetiminin Kübalı sürgünlere askeri bir rol biçmediğini belirterek, “Bu Domuzlar Körfezi 2.0 olmayacak” ifadesini kullandı.

Politico, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba’ya ilişkin mesajlarının da son haftalarda daha sert bir çizgiye kaydığına dikkat çekti.

Haberde, Rubio’nun ilk aşamada Küba’da ekonomik reformlara odaklandığı, ancak zaman içinde siyasi değişim vurgusunu artırdığı belirtildi. Rubio’nun son dönemde Havana yönetimini ABD açısından ulusal güvenlik tehdidi olarak konumlandırdığı ve Küba’nın Rusya ile Çin bağlantılarını öne çıkardığı ifade edildi.

Politico, ABD’nin eski Küba Devlet Başkanı Raúl Castro hakkında iddianame hazırlamaya yaklaştığı yönündeki haberlerin de Washington-Havana hattındaki gerilimi artırdığını aktardı.

Haberde, bu gelişmenin ABD’nin Küba’ya yönelik daha sert adımlar atabileceği yönünde yorumlara neden olduğu belirtildi. Ancak Politico’ya konuşan kaynaklar, askeri planların yalnızca belirli kişileri hedef alan operasyonlarla sınırlı olmadığını öne sürdü.

DRON İDDİALARI GERİLİMİ ARTIRDI

Haberde, Küba’nın yüzlerce askeri drone edindiği ve olası bir çatışma durumunda bunları kullanma senaryolarını değerlendirdiği yönündeki iddialara da yer verildi.

Politico, bazı ulusal güvenlik uzmanlarının bu haberleri, ABD kamuoyunu olası bir askeri müdahaleye hazırlamaya yönelik sızıntılar olarak yorumladığını aktardı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise ABD’nin olası askeri müdahalesine sert tepki gösterdi.

Díaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Küba’ya yönelik askeri saldırısının “hesaplanamaz sonuçları olan bir kan gölüne” yol açacağını söyledi.

Politico, bu açıklamanın ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımları genişlettiği, adaya yönelik gözetim uçuşlarını artırdığı ve CIA Direktörü John Ratcliffe’ın Havana ziyaretinin kamuoyuna yansıdığı bir dönemde geldiğini yazdı.

‘RİSK BÜYÜYOR’

Politico’nun haberinde, ABD’nin bölgede önemli askeri kapasiteye sahip olduğu ancak Küba’ya yönelik herhangi bir operasyonun yakın olmadığı belirtildi.

Buna karşın haberde, Trump yönetiminin Küba politikasının son haftalarda sertleştiği ve Washington’da askeri seçeneğin daha ciddi biçimde tartışılmaya başlandığı öne sürüldü.

Uzmanlar ise Küba’ya yönelik olası bir müdahalenin ABD açısından kolay bir süreç olmayabileceği uyarısında bulundu.