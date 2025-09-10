Polonya’nın 'Rus İHA ihlali' iddiasına Kremlin’den yanıt

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülke hava sahasının 19 Rus insansız hava aracı tarafından ihlal edilmesi üzerine NATO’nun 4. Maddesinin işletilmesi için resmi talepte bulunacaklarını duyurmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı liderlerin Rusya’yı sürekli provokasyonlarla suçladığını ancak bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtip, “AB ve NATO liderliği her gün Rusya’yı provokasyonla suçluyor. Çoğu zaman herhangi bir argüman ortaya koymaya bile çalışmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Peskov’un açıklaması, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Rusya’yı Polonya hava sahasının insansız hava araçlarıyla ihlal edilmesinden sorumlu tutmasının ardından geldi.

Peskov, kendilerine Polonya yönetiminden doğrudan bir temas talebi gelmediğini de belirtti.

Peskov, söz konusu insansız hava aracı olayıyla ilgili soruları ise Rusya Savunma Bakanlığı’na yönlendirerek, “Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Bu bizim yetki alanımızda değil. Bu, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın yetki alanına giriyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gece boyunca ülke hava sahasının 19 kez ihlal edildiğini, bunların büyük bölümünün Belarus üzerinden giriş yaptığını açıkladı.

Tusk, üç insansız hava aracının düşürüldüğünü, dördüncü düşürmenin de büyük ihtimalle teyit edildiğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Tusk, “Güvenlik tehdidi oluşturan bu dronların düşürülmüş olması siyasi durumu değiştirdi. Bu nedenle müttefik istişareleri, NATO Antlaşması’nın 4. Maddesi’nin devreye sokulması yönünde resmi talebe dönüştü” dedi.

Saldırının ardından Başbakan Tusk, kabinesiyle acil toplantı yaptı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Polonya güçlerinin ülke güvenliğine “doğrudan tehdit” oluşturan dronları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.