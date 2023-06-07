Polonya'dan Ukrayna'ya destek: Su tankeri ve pompa bağışlayacak

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Kahovka Barajı'nın patlatılması nedeniyle Ukrayna'ya 10 su tankeri ve 10 yüksek kapasiteli pompa bağışlanacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:03
Polonya'dan Ukrayna'ya destek: Su tankeri ve pompa bağışlayacak
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da "dramatik" bir durum yaşandığını belirtti.

Rusya'nın Kahovka Barajı'nı patlattığını öne sürerek sivil halkın yaşadığı üzücü duruma dikkati çeken Kaminski, "Bu dramatik durum nedeniyle 18 bin litre kapasiteli 10 su tankeri ve 10 yüksek kapasiteli pompa bağışlamaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.


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