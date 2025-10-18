Prens Andrew 'York Dükü' unvanını bıraktı

Britanya Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew, yıllardır süren eleştiriler ve cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle “York Dükü” unvanını bırakma kararı aldı.

Kral Charles ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan 65 yaşındaki Andrew, “Ailem ve ülkem için görevimi her zaman ön planda tuttum. Artık bir adım daha ileri giderek bana verilen unvanları ve onurları kullanmama kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Prens Andrew, yayınladığı yazılı açıklamada, hakkındaki iddiaların Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediğini belirterek şunları söyledi:

“Beş yıl önce kamu görevlerinden çekilme kararımın arkasındayım. Ancak suçlamalar devam ediyor ve bu durum ailemin çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden görevimi ülkem ve ailem önünde tutarak bir adım daha geri çekiliyorum.”

Kraliyet kaynakları, bu kararın üst düzey kraliyet üyeleriyle yapılan istişareler sonucunda alındığını ve Kral Charles’ın sonuçtan memnun olduğunu aktardı.

EPSTEİN SKANDALI VE DÜŞEN İTİBAR

Bir dönem Falkland Savaşı gazisi ve yakışıklı deniz subayı olarak görülen Prens Andrew, son yıllarda Epstein skandalı nedeniyle kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybetti.

Andrew, 2019’da tüm kraliyet görevlerinden çekilmiş, 2022’de ise askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı.

Aynı yıl, Virginia Giuffre adlı kadının açtığı cinsel istismar davasını mahkeme dışında anlaşarak kapatmıştı. Giuffre, Nisan ayında yaşamını yitirdi, ancak yayımlanan anı kitabı, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov’un anketine göre, Britanyalıların yüzde 67’si Andrew’un kraliyet unvanlarının tamamen alınmasından yana.

Ankete katılanların sadece yüzde 5’i Prens Andrew’a olumlu baktığını söyledi.

Andrew, “Majesteleri” unvanını daha önce bırakmıştı. Artık “York Dükü” olarak da anılmayacak ancak “Prens” unvanını koruyacak ve Windsor’daki Royal Lodge konutunda yaşamaya devam edecek.

Kraliyet kaynakları, Andrew’un bundan böyle Sandringham’daki geleneksel Noel buluşmalarına katılmayacağını belirtti.

AİLESİNE VE ESKİ EŞİNE DE YANSIDI

Prenses Beatrice ve Eugenie unvanlarını koruyacak olsa da, Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson, artık “York Düşesi” olarak anılmayacak.

Ferguson, 2008’de suçlu bulunan Epstein hakkında 2011’de attığı bir e-postada onu “mükemmel bir dost” olarak nitelendirdiği için daha önce de birçok hayır kurumuyla ilişkisini kaybetmişti.

Prens Andrew’un kararı, son yıllarda Kral Charles’ın oğlunun Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın da resmi görevlerden çekilmesiyle birlikte, Kraliyet ailesinin “çalışan üye” sayısının azaldığı bir döneme denk geldi.