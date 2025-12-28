Furkan Apartmanı davasında yeni gelişme! Güvence kararı kaldırılan müteahhit tutuklandı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve yıkılarak 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nin kırmızı bültenle aranan müteahhit Hasan Hüseyin Sever’e güvence verilmesine ilişkin ara kararı usule aykırı bularak kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu kırmızı bültenle aranan ve güvence bedeli nedeniyle ifade vermeye gelen Sever, bu kararın ardından tutuklandı.

“GÜVENCE SONRASI GELMİŞ”

Güvence kararına itirazda bulunan kayıp yakını avukatı Oğuzhan Kaya Cumhuriyet’e konuştu. Severin ifadesinin 27 Aralık günü alındığını belirten Av. Kaya, “Sever ifadesinin ardından tutuklandı. Dosya kapsamı değerlendirildiğinde; sanığın, hakkında daha önce düzenlenmiş güvence belgesine dayanarak, bu belgenin kaldırılmasına ilişkin itiraz sonucu beklenmeksizin ifade vermek amacıyla ülkeye geldiği anlaşılmaktadır” dedi. Güvencenin kaldırıldığı noktada sanığın kaçma şüphesi göz önüne alınarak tutuklandığını belirten Av. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“GÜVENCENİN ÖNÜ KAPANDI”

“Bu aşamadan sonra, sanığın tutuklu statüde bulunması ve dosyanın geldiği esas durum karşısında, yeniden güvence belgesi verilmesi hukuken mümkün değildir. Zira sanık artık kaçak veya gaip konumuna düşürülebilecek bir durumda değildir. Bu nedenle, usul nedeniyle kaldırılan güvence kararının, yeni bir başvuru durumunda esas üzerinden de reddedilmesi gerekmektedir. Çünkü bu kararla, Hasan Hüseyin Sever yönünden yeni bir güvence talebinin kabul edilmesinin önü hukuken kapanmıştır.”