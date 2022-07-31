Prens Harry kitap çıkarıyor: Kimleri hedef alacak?

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:40

Andrew Morton'un Prenses Diana ile ilgili biyografisi 'Diana: Gerçek Hikayesi' 1992 yazında kitap raflarına çıktığında sansasyon yaratmış ve dünya çapında en çok satanlar arasında yer almıştı. Kitap, kraliyetteki mutlu aile görüntüsünü yırtıp, Galler Prensi ve Prensesi'nin evliliğinin nasıl kötü olduğunu ortaya çıkarmıştı.



İngiliz yayıncılığındaki bu dönüm noktasından 30 yıl sonra, Prenses Diana'nın oğlu Prens Harry de, tıpkı onun yaptığı gibi, dünyayı şoke etmeye hazırlanıyor.



Prens Harry kitabında kendisinin şekillenmesine yardımcı olan 'deneyimler, maceralar, kayıplar ve hayat derslerini' samimi ve içten bir şekilde anlatacağına söz verdi.



Buckingham Sarayı çevrelerinde ise Prens Harry'nin üyelere yönelik algı için anıları kullanacağı konusunda bir endişe var.



Özellikle Prens Harry'nin, Charles-Diana evliliğinin çöküşü için suçladığı üvey annesi Cornwall Düşesi'ne karşı tutumu konusunda kitapta yer vereceği detaylar konusunda gerginliğin hakim olduğu söyleniyor.



"KRALİYET ÜYESİNDEN 'TEN RENGİ' SORUSU"

Habertürk'te yer alan habere göre, Penguin Random House, Harry'nin hayat hikayesinin haklarını güvence altına aldığını açıkladığında, kitabın halkın gözünde çocukluğunu, Ordu kariyerini ve Afganistan'daki görevlerini, bununla birlikte ayrıca Meghan ile evliliği ile baba olmasını kapsayacağını söylenmişti.



Ancak kitapta çok daha fazlasının anlatılması bekleniyor.



Kitapta en çok rağbet gören kısımların kardeşine değindiği kısımlar olması bekleniyor. Prens Harry'nin evliliği ve görevden ayrılması sonrası abisi ile yaşadığı gerginliğe değinmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bunun da saray çevresinde endişeye yol açtığı ve kardeşler arasında ilişkinin daha da kopma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.



Bir podcast'te Prens Harry'nin Windsor Evi'nde yetiştirilmenin 'genetik acısından' ve Charles'ın ona davranma biçiminin 'ona [Charles'a] davranıldığı şekilde' olduğundan bahsetmişti.

Bu noktada Prens Harry'nin babası ile ilişkisi ve aldığı zarara da değineceği söyleniyor.

Bununla birlikte Oprah röportajında, bebeklerinin 'ten rengine' dair bir kraliyet üyesinin soru sorduğu dile getirilmişti. Kitapta bu ismin de açıklanabileceği söyleniyor.



Ancak tüm bunlara rağmen Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden dedesi Prens Philip'e ilişkin olumsuz bir yazı yazması beklenmiyor.



Çift daha önce de Kraliçe II. Elizabeth'e büyük saygı ile sevgi duyduklarını belirtmiş ve sarayda en fazla iletişim halinde oldukları kişinin kraliçe olduğu ifade edilmişti.

Çiftin 2. çocuklarına da, Kraliçe'nin eşi tarafından kendisine söylenen takma ismi olan 'Lilibet' adını koymuştu.