Putin, 'Düşman silahlarını fındık gibi kırıyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı bir röportajda, Rus uçaksavarlarının düşman silahlarını "fındık gibi kırdığını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 13:17
Putin, 'Düşman silahlarını fındık gibi kırıyoruz'
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RIA haber ajansı ile dün bir röportaj gerçekleştirdi.

Reuters'ın haberine göre Putin, röportajda, ABD'den Ukrayna'ya gönderilen silahlara ilişkin sorulan soruya, Rusya'nın bu durumla kolayca başa çıktığını ve şimdiye kadar onlarca düşman silahını imha ettiğini söyledi

Putin, uçaksavar sistemlerinin çok iyi çalıştığını söyledikten sonra "düşman silahlarını fındık gibi kırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Silahlarının türüne ilişkin açıklama yapmayan Putin'in, Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerden ve kalkan uçaklardan bahsettiği tahmin ediliyor.


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