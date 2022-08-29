Putin: İslam dünyası, birçok güncel sorunu çözmede geleneksel ortaklarımızdır

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:53

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022’nin uluslararası programı Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, Kazan City Hall’de devam etti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Küresel gündemde gençlik” konulu oturuma, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov katıldı.

Rüstem Minnihanov, zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği mesajı okudu.

Putin mesajında, “İslam dünyası devletleri, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa etme çabasında, bölgesel ve küresel gündemdeki birçok güncel sorunu çözmede geleneksel ortaklarımızdır. Gençlerin böylesi yapıcı, çok yönlü bir etkileşime giderek daha aktif olarak katılmaları önemlidir” ifadelerini kullandı.

'ATALARIMIZIN İSLAMI BENİMSEMESİ DEVLETİN GELİŞMESİNDE ROL OYNADI'

Rüstem Minnihanov ise yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gençlik başkenti olarak Kazan’ın seçilmesinin Rusya ve Tataristan’ın gençlik politikası alanındaki başarılarının ve kazanımlarının, İİT ile uzun vadeli güçlü bağlarının kanıtı olduğunu vurgulayarak, “İlk kez İİT gözlemci ülkesine böyle statü verildiğini belirtmek önemlidir” diye konuştu.

Minnihanov, böyle bir olayın Tataristan’da İslam’ın kabul edilişinin 1100. yılı kutlamalarına denk geldiğine dikkat çekerek, “922 yılında atalarımızın İslam'ı benimsemeleri, devletimizin gelişmesinde, İslam'ın ülkenin önde gelen dinlerinden biri olmasında önemli rol oynamıştır. İslam dünyası ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile etkileşime özel önem veriyoruz” dedi.

ICYF Başkanı Ayhan ise yaptıkları çalışmanın gelecek 10 yıldaki görüşleri tartışmaya açacağını belirterek, “Gerçekten de dünya çapında gençlerin gündeme getirdiği kritik sorular var. Bildiğiniz gibi sadece ekonomide değil, siyasi ve sosyal alanlarda da fırsat ve katılım eksikliği var. Bu çalışma bazı zorluklara ışık tutacak ve gençlerin küresel gündeme daha iyi dahil edilmesi ve katılımı hakkında fikir verecektir” değerlendirmesinde bulundu.