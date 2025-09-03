Putin: Zelenski Moskova’ya gelirse görüşmeye hazırım

Çin ziyaretini tamamlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye açık olduğunu ifade ederken, “Zelenski ile görüşme ihtimalini hiçbir zaman reddetmedim. Ama buna gerek var mı? Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Putin, Kremlin’in sıkça dile getirdiği pozisyonu yineleyerek, böyle bir görüşmenin önceden iyi hazırlanması ve somut sonuçlar doğurması gerektiğini söyledi.

RUSYA'DAN ŞARTLI MESAJ

Zelenskiy, olası bir anlaşmanın koşullarını konuşmak için Putin’le yüz yüze görüşmek istiyor. ABD Başkanı Donald Trump da barış sürecine aracılık etmeye çalışıyor ve daha önce, iki liderin bir araya gelmesini istediğini açıkladı.

Putin, ilerleme sağlanması için Ukrayna’nın sıkıyönetimi kaldırması, seçimlere gitmesi ve toprak meselelerinde referandum düzenlemesi gerektiğini savundu.

Rusya, 2022’de Ukrayna’ya bağlı dört bölgeyi ilhak ettiğini ilan etmişti. Kiev ve Batılı ülkeler ise bu adımı 'yasadışı toprak gaspı' ve 'sömürgeci bir savaş girişimi' olarak nitelendiriyor.